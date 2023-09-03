У поєдинку 6-го туру УПЛ Оболонь на останніх хвилинах поступилась Поліссю (0:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Назаренко міг відкривати рахунок вже на початку матчу, але пробив над воротами Оболоні. За мить вже Крушинському бракувало лічених сантиметрів. Макуана продовжив обстріл – кіпер "пивоварів" врятував. Гості огризнулись лиш ударом Мороза над поперечиною на останній хвилині першого тайму.

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В середині другої сорокап'ятихвилинки Будківський і Макуана мали карати суперника після навісу з кутового, але м'яч вперто не ліз у ворота. Полісся тиснуло, а Оболонь змогла відповісти лише дальнім ударом Мороза і пострілом Суханова на останній хвилині.

Доля матчу вирішилась вже у доданий час: Мороз підштовхнув Мустафаєва у верховій боротьбі і арбітр, після перегляду VAR, призначив пенальті, який чітко реалізував Грицук. За мить він асистував Козаку, який добив суперника ударом з гострого кута.