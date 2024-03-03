"Победа также была возможна": Тен Хаг нашел положительные моменты после дерби с Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от Манчестер Сити (1:3) в 27 туре АПЛ.
"Я думаю, что это было хорошее выступление в целом, мы вели в счете 1:0, и у нас были моменты, чтобы забить второй гол. Мы хорошо оборонялись и имели два решающих момента.
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Когда мы едва не совершили прорыв и пропустили первый гол. Потом было разочарование, мы должны принять это, и все же у нас были возможности добыть хотя бы одно очко, но победа также была возможна. Мы очень хорошо закрыли середину поля и очень хорошо закрыли штрафную, придерживались плана
Фол Кайла Уокера на Рашфорде? Я оглянулся и спросил Маркуса, был ли контакт, возможно, мягкий, но контакт был", – цитирует Тен Хага BBC.
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