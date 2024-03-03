"Я думаю, що це був хороший виступ в цілому, ми вели в рахунку 1:0, і у нас були моменти, щоб забити другий гол. Ми добре оборонялися і мали два вирішальних моменти.

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Коли ми ледь не зробили прорив і пропустили перший гол. Потім було розчарування, ми повинні прийняти це, і все ж у нас були можливості здобути хоча б одне очко, але перемога також була можлива. Ми дуже добре закрили середину поля і дуже добре закрили штрафну, дотримувалися плану

Фол Кайла Вокера на Рашфорді? Я озирнувся і запитав Маркуса, чи був контакт, можливо, м'який, але контакт був", – цитує Тен Хага BBC.

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