Манчестер Сити одолел Манчестер Юнайтед в 27 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Манчестерское дерби началось с фантастического гола от Маркуса Рашфорда на 8 минуте из-за пределов штрафной площади. Спустя некоторое время у Холанда был прекрасный момент сравнять, но норвежец не сумел переправить мяч в ворота.

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После перерыва Манчестер Сити сумел отыграться благодаря невероятному голу Фодена, который в итоге оформил дубль в матче. Холанд свой гол все же забил. Звезда "горожан" отличился в компенсированное время, поставив точку в игре.

Манчестер Сити находится на втором месте с 62 баллами, Манчестер Юнайтед расположился на шестой строчке с 44 очками.