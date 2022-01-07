Поединок 1/16 Кубка Испании между Алькояно и Реалом (1:3) стал особенным для украинского голкипера. В нем он одержал первую победу.

В честь этого Реал подготовил крутое видео, где показал главные моменты матча с камер, размещавшихся за Андреем Луниным. Ролик появился на YouTube "сливочных".

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Мадридцы показали почти все действия украинца на стадионе в городе Алькой, что в автономной области Валенсия: выход из раздевалки, разминка, стартовый свисток, сейвы, общение с партнерами, действия ногами и т.д.

Напомним, этот поединок стал лишь вторым официальным для Лунина в футболке Реала за более чем за три года в клубе. В прошлом сезоне Андрей тоже играл против Алькояно в Кубке, но тогда мадридцы сенсационно уступили.

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