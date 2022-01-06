Как известно, накануне Реал в 1/16 финала Кубка Испании в напряженном матче не без проблем одолел третьолиговый Алькояно (3:1) и пробился в следующую стадию турнира.

Анчелотти оценил игру Лунина в матче Кубка Испании – у украинца есть шанс поменяться местами с Куртуа

В рамке ворот мадридцев впервые в сезоне дебютировал украинский кипер Андрей Лунин. Это был первый официальный матч 22-летнего футболиста за Реал с января 2021 года.

"Великолепная командная работа и идем дальше", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, подопечные Карло Анчелотти вышли вперед незадолго до перерыва, однако пропустили в середине второго тайма. В воздухе запахло сенсацией, однако благодаря фортуне и автоголу Реал сумел спастись от позора.

Лунин отомстил Алькояно во втором матче за Реал – Мадрид благодаря украинцу и удачи прошел дальше в Кубке Испании