Лунин прокомментировал свой дебют за Реал в сезоне в Кубке Испании
Украинский легионер "сливочных" Андрей Лунин кратко резюмировал результат матча в Копа дель Рей.
Как известно, накануне Реал в 1/16 финала Кубка Испании в напряженном матче не без проблем одолел третьолиговый Алькояно (3:1) и пробился в следующую стадию турнира.
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В рамке ворот мадридцев впервые в сезоне дебютировал украинский кипер Андрей Лунин. Это был первый официальный матч 22-летнего футболиста за Реал с января 2021 года.
"Великолепная командная работа и идем дальше", – написал Лунин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, подопечные Карло Анчелотти вышли вперед незадолго до перерыва, однако пропустили в середине второго тайма. В воздухе запахло сенсацией, однако благодаря фортуне и автоголу Реал сумел спастись от позора.
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