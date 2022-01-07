Поєдинок 1/16 Кубка Іспанії між Алькояно та Реалом (1:3) став особливим для українського голкіпера. У ньому він здобув першу перемогу.

На честь цього Реал підготував круте відео, де показав головні моменти матчу з камер, що розташовувались за Андрієм Луніним. Ролик з'явився на YouTube "вершкових".

Лунін і Мілованов проти борців за виживання, Барселона повторить фінал: усі пари 1/8 Кубка Іспанії

Мадридці показали чи не всі дії українця на стадіоні в місті Алькой, що в автономній області Валенсія: вихід із роздягальні, розминка, стартовий свисток, сейви, спілкування з партнерами, дії ногами тощо.

Нагадаємо, цей поєдинок став лише другим офіційним для Луніна у футболці Реала за більш ніж три роки у клубі. Минулого сезону Андрій теж грав проти Алькояно у Кубку, але тоді мадридці сенсаційно поступились.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал