Евертон переміг Челсі (2:0) у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

І Віталій Миколенко, і Михайло Мудрик вийшли у стартових складах своїх команд. Евертон за допомогою українського захисника здобув перемогу 2:0. Варто зазначити, що Миколенко впевнено відіграв і став одним із найкращих.

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Челсі, попри старання, не зумів навіть забити гол у ворота команди Миколенко. Лондонці зазнали другої поразки поспіль.

Евертон наразі перебуває на 17 сходинці з 13 балами. Челсі посідає 12 місце з 19 очками.