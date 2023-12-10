Манчестер Сити одолел Лутон в 16-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

"Горожане" пропустили гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. Казалось, что Манчестер Сити постигнет судьба, как в последних матчах.

Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси.

Впрочем, команда Гвардиолы после перерыва собралась и за три минуты организовала два мяча. Бернарду Силва и Джек Грилиш принесли победу. Стоит заметить, что Эрлинг Холанд пропускал матч из-за повреждения.

Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте с 33 баллами. Лутон остается в зоне вылета с девятью очками.