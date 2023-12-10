Победа Гвардиолы без Холанда в видеообзоре матча Лутон – Манчестер Сити – 1:2
20:43 - Читати українською
Манчестер Сити одолел Лутон в 16-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
завершено
Бернарду Силва 62’
Джек Грилиш 66’
62’ Бернарду Силва
66’ Джек Грилиш
"Горожане" пропустили гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. Казалось, что Манчестер Сити постигнет судьба, как в последних матчах.
Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси.
Впрочем, команда Гвардиолы после перерыва собралась и за три минуты организовала два мяча. Бернарду Силва и Джек Грилиш принесли победу. Стоит заметить, что Эрлинг Холанд пропускал матч из-за повреждения.
Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте с 33 баллами. Лутон остается в зоне вылета с девятью очками.
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