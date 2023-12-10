Манчестер Сіті здолав Лутон у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

"Містяни" пропустили гол у роздягальню в компенсований час до першого тайму. Здавалось, що Манчестер Сіті спіткає доля, як в останніх матчах.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Лутоном, перервавши безвиграшну серію, Фулхем знищив Вест Хем і обійшов Челсі

Утім, команда Гвардіоли після перерви зібралася і за три хвилини організувала два м'ячі. Бернарду Сілва та Джек Гріліш принесли перемогу. Варто зауважити, що Ерлінг Холанд пропускав матч через пошкодження.

Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертому місці з 33 балами. Лутон залишається у зоні вильоту з дев'ятьма очками.