Перемога Гвардіоли без Холанда у відеоогляді матчу Лутон – Манчестер Сіті – 1:2
20:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті здолав Лутон у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".
завершено
Бернарду Сілва 62’
Джек Гріліш 66’
62’ Бернарду Сілва
66’ Джек Гріліш
"Містяни" пропустили гол у роздягальню в компенсований час до першого тайму. Здавалось, що Манчестер Сіті спіткає доля, як в останніх матчах.
Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Лутоном, перервавши безвиграшну серію, Фулхем знищив Вест Хем і обійшов Челсі
Утім, команда Гвардіоли після перерви зібралася і за три хвилини організувала два м'ячі. Бернарду Сілва та Джек Гріліш принесли перемогу. Варто зауважити, що Ерлінг Холанд пропускав матч через пошкодження.
Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертому місці з 33 балами. Лутон залишається у зоні вильоту з дев'ятьма очками.
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