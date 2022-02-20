"Педри дает нам передышку, не теряет мяч. Он играет действительно знаковую роль, как это было сегодня. Педри – отличный игрок. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире. Педри – суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему всего 19 лет.

Первая разгромная победа Хави и премьерные голы Обамеянга в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:4

Гол? Мы просим его избивать, мы требуем этого. Имеет удар, Педри хорошо исполняет штрафные. Он молод и застенчив, но не у каждого есть его навыки", – приводит слова ХавиMundo Deportivo.

Добавим, что Барселона разбила Валенсию (4:1), а Педри отметился шикарным голом, который позже переписали на Обамеянга.

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