"Педрі дає нам перепочинок, не втрачає м'яч. Він відіграє справді знакову роль, як було сьогодні. Педрі – чудовий гравець. За рівнем таланту немає іншого такого футболіста у світі. Педрі – суперталант. Він найкращий гравець на своїй позиції, а йому лише 19 років.

Перша розгромна перемога Хаві і прем'єрні голи Обамеянга у відеоогляді матчу Валенсія – Барселона – 1:4

Гол? Ми просимо його бити, ми вимагаємо цього. Має удар, Педрі добре виконує штрафні. Він молодий і сором'язливий, але не в кожного є його навики", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Додамо, що Барселона розбила Валенсію (4:1), а Педрі відзначився шикарним голом, який пізніше переписали на Обамеянга.

Барселона розгромила Валенсію: дубль Обамеянга, шедевр Педрі й розкіш Альби повернули "блаугранас" у зону ЛЧ