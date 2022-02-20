"За рівнем таланту немає іншого такого футболіста у світі": Хаві розсипався у компліментах Педрі за гру проти Валенсії
Головний тренер Барселони Хаві дуже задоволений рівнем гри Педрі у матчі 25-го туру Ла Ліги проти Валенсії.
"Педрі дає нам перепочинок, не втрачає м'яч. Він відіграє справді знакову роль, як було сьогодні. Педрі – чудовий гравець. За рівнем таланту немає іншого такого футболіста у світі. Педрі – суперталант. Він найкращий гравець на своїй позиції, а йому лише 19 років.
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Гол? Ми просимо його бити, ми вимагаємо цього. Має удар, Педрі добре виконує штрафні. Він молодий і сором'язливий, але не в кожного є його навики", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.
Додамо, що Барселона розбила Валенсію (4:1), а Педрі відзначився шикарним голом, який пізніше переписали на Обамеянга.
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