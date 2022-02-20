Первая разгромная победа Хави и премьерные голы Обамеянга в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:4
20:20 - Читати українською
Барселона разобралась с Валенсией в 25-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Фрэнки де Йонг 32’
Педри 63’
32’ Фрэнки де Йонг
63’ Педри
Каталонцы разорвали защиту соперника до перерыва. Обамеянг дублем открыл счет своим голам в составе Барселоны, а между точными ударами габонца "втиснулся" Фрэнки де Йонг.
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После отдыха Солер намекнул на камбек Валенсии, но ничего толкового из этого не вышло. Надежды "летучих мышей" раздавил Педри, которому удался прекрасный удар с 23-25 метров. 4:1 – Хави Эрнандесу понадобилось 18 матчей, чтобы одержать первую разгромную победу в статусе главного тренера Барселоны.
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