Хави Эрнандес после мировой в поединке против Наполи в Лиге Европы совершил солидную ротацию, сменив сразу 5 игроков стартовой одиннадцатки. Барселона выглядела свежей, но за половину тайма ни она, ни Валенсия не пробили ни разу. Сверхактивным в этот период был Брайан Хиль. Первый острый момент произошел на 19 минуте, когда Торрес прорвался в штрафную и прострелил, но Обамеянг на дальней стойке не успел замкнуть.

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Середина тайма, дебютный удар и... гол. Альба разрезным пасом через пол поля забросил на Обамеянга, габонец промчался к воротам и расстрелял ближний угол Мамардашвили. Для Пьер-Эмерика это первый мяч за Барселону! "Летучие мыши" забили в ответ, но гол был отменен из-за офсайда. Некую невероятную результативность демонстрировала Барса: второй выстрел по воротам и второй мяч. Альба снова выдал роскошный пас в штрафную, Дембеле в касание прострелил на линию вратарской, а Фрэнки Де Йонг удачно подставил ногу. Через несколько минут кипер Валенсии третий раз вынимал круглого из ворот: Обамеянг оформил дубль после паса Гави. Вот как это было:

Стремительно развивались события в матче – Валенсия сразу сократила отставание. Роскошно после рикошета пробил Солер. Но видеоассистент подсказал, что в начале атаки в центре поля мяч на несколько сантиметров вышел за линию. "Блаугранас" контролировали ход игры и при тотальном преимуществе ушли в раздевалку.

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Начало второго тайма было отличным продолжением первого. "Летучие мыши" отыгрались: Хиль снова активизировался на левом фланге, подал в штрафную, а Солер головой расстрелял тер Штегена. Это взятие ворот уже не было отменено. Карлос мог забивать еще дважды: выстрел со штрафного парировал кипер, а после удара с лета сфера разошлась со стойкой.

Игра на встречных курсах продолжала радовать зрителей, а Педри заставил схватиться за голову. С лета (не без помощи спины Обамеянга) он шедеврально пробил. Без шансов для Мамардашвили! Валенсия ответила тремя подряд сверхострыми ударами и солидным нашествием. Подопечные Хосе Бордаласа активно использовали фланги и подачи, но тер Штеген с обороной выдержали давление и после 77 минуты перевели игру на половину поля соперника.

Валенсии следует отдать должное. Несмотря на разницу в три мяча, она до последнего давила на Барсу, создавая возможность. Особенно активны были Хиль, Солер и Дуро, но забить больше не смогли. Вместо этого такой случай имел "блуагранас", если бы Траоре не запорол контратаку на последних секундах.

Команда Хави Эрнандеса одержала третью победу в четырех последних матчах. Сейчас у нее 42 зачетных балла и 4-е место (зона Лиги чемпионов), по дополнительным показателям она обошла Атлетико, у которого столько же пунктов. Валенсия с 30 очками осталась двенадцатой.