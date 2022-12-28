"Идея состоит в том, чтобы реализовать проект, который позволит нам совершить прыжок на европейском рынке. Клуб хочет выступать витриной в Европе для игроков нашего бразильского клуба Азуриз (бразилец приобрел его 4 года назад – прим.). Это хорошая сделка.

Роналдо приобрел еще один клуб – легенда будет вытаскивать из болота родной Крузейро

Даже при небольшой структуре Мафра хорошо организована в финансовом плане, не имеет долгов. Сейчас мы инвестируем в инфраструктуру и ожидаем, что все окупится до 2023 года", – сказал Марсело Marca .

33-летний защитник Реала признается, что видит себя бизнесменом и спортсменом одновременно. Также он работает над созданием холдинга DOZE и возлагает на него большие надежды: "Я надеюсь приобрести новые команды во второй части 2022-го. Будет один флагманский клуб, а игрок, обученный в Азуризе и приобретенный Мафрой, сможет перейти туда".

Напомним, после завершения футбольной карьеры другая бывшая звезда Королевского клуба Роналдо тоже стал управленцем и приобрел два клуба – испанский Вальядолид и бразильский Крузейро.