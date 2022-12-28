"Ідея полягає в тому, щоб реалізувати проєкт, який дозволить нам здійснити стрибок на європейському ринку. Клуб хоче виступати вітриною в Європі для гравців нашого бразильського клубу Азуріз (бразилець придбав його 4 роки тому – прим.). Це хороша угода.

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Навіть при невеликій структурі Мафра добре організована у фінансовому плані, не має боргів. Зараз ми інвестуємо в інфраструктуру і очікуємо, що все окупиться до 2023 року", – цитує Марсело Marca.

33-річний оборонець Реала зізнається, що бачить себе бізнесменом та спортсменом водночас. Також він працює над створенням холдингу DOZE і покладає на нього великі надії: "Я сподіваюсь придбати нові команди у другій частині 2022-го. Буде один флагманський клуб, а гравець, навчений в Азурізі й придбаний Мафрою, зможе перейти туди".

Нагадаємо, по завершенні футбольної кар'єри інша колишня зірка Королівського клубу Роналдо теж став управлінцем і придбав два клуби – іспанський Вальядолід і бразильський Крузейро.

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