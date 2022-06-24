Дебютными подписаниями "красно-белых" во время летнего трансферного окна могут стать защитник Тимур Стецьков, форвард Денис Устименко и вингер Андрей Понедельник, утверждает FootBoom .

"Будем двигаться так, чтобы бороться за еврокубки": Вернидуб – о проблемах и задачах Кривбасса

24-летний Стецьков и 23-летний Устименко – бывшие игроки Александрии. Контракты обоих заканчиваются, но стороны их продлевать не будут. А вот 25-летний Понедельник провел неплохой сезон в футболке Горняк-Спорта (22 матча, три гола и два ассиста).

Напомним, Кривбасс впервые после возрождения вышел в элиту украинского футбола. Его возглавил Вернидуб, который сразу же отметил необходимость дополнительных трансферов.