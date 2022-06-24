"После пяти-шести месяцев паузы появилась возможность снова работать тренером, в Кривбассе. Хорошо знаю эту команду, ведь в недалеком прошлом – это стабильный клуб УПЛ. Да, где-то был период, когда его не было на карте профи-клубов Украины, но, слава Богу, он возродился, последний сезон показал, что Кривбасс возвращается, пробившись в элиту.

Мне поступило предложение от президента клуба Константина Караманица возглавить Кривбасс с возможностью совмещать работу и военную службу. Счастлив, что снова смогу заниматься любимым делом, работать с командой.

Вернидуб официально возглавил Кривбасс – специалист будет совмещать тренерскую работу с военной службой

Сразу скажу, что инфраструктура на высоком уровне. Что касается команды, то есть определенные проблемы. Что ж, будем собирать новый коллектив. Когда в Украине война, очень тяжело собрать команду. Но время покажет: будем смотреть, подбирать нужных нам футболистов для тех задач и целей, которые мы будем ставить перед собой.

Несмотря на то, что мы новички УПЛ, я, мой тренерский штаб и наш клуб – с амбициями. Хочется, чтобы мы поставили перед собой серьезную задачу, а не просто остаться в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будем работать и собирать амбициозную команду. Этот год мы будем двигаться только так, чтобы в дальнейшем предпринять конкретные шаги по борьбе за место в еврокубках.

Впереди три сбора. Первый 12-дневный продлится до 2 июля: посмотрим, кто сможет к нам прийти из новеньких футболистов, кто останется из нынешнего коллектива. Второй сбор также пройдет в Кривом Роге. Планируем провести три контрольных матча, сейчас подбираем соперников. Третий сбор планируем провести, если все будет хорошо, на Западе Украины.

Думаю, все у нас получится. Для этого все сделают наши Вооруженные силы Украины, которые нас защищают и очень многое делают для страны. Думаю, только благодаря им мы сможем провести этот чемпионат на нашей мамочке-Украине, а не где-нибудь заграницей, как этого хотят некоторые другие клубы.

Лично я не вижу в этом необходимости и очень хочу, чтобы этот сезон мы провели в Украине и подарили людям какую-то радость. Чтобы они понимали: да, у нас очень тяжелое положение. Но даже при таких условиях мы можем доставлять им радость и играть в футбол. Это то, чего я очень хочу", – цитирует Вернидуба сайт Кривбасса .

Напомним, 56-летний специалист подписал с "красно-белыми" контракт на три года. Тренерскую работу Юрий Николаевич будет совмещать со службой в Вооруженных силах Украины в Кривом Роге.

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