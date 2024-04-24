В январе Кравец в своих соцсетях сообщил, что начал обучение для футбольных менеджеров, которое в целом продлится 7 месяцев. В частности, Артем уже прошел офлайн модуль, который состоялся в Амстердаме на основе института имени Йохана Кройфа и академии амстердамского Аякса.

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Теперь же в рамках обучения экс-нападающий Динамо и сборной Украины посетил тренировочную базу Манчестер Сити. "Обучение продолжается, На этот раз Манчестер Сити... Одна из лучших новейших футбольных академий мира. Инвестированы огромные деньги? Да. Но насколько это все сделано с умом. Воспитанники школы последних лет: Фил Фоден, Коул Палмер, Браим Диас, Джейдон Санчо и это только самые известные..." – подписал фотографии из поездки Кравец.

Напомним, Артем Кравец после завершения игровой карьеры вернулся в Динамо, где стал советником президента киевлян Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола. Также экс-форвард получил тренерский диплом категории В.

Артем – воспитанник Динамо. За киевскую команду он дебютировал в 2005 году. Всего за "бело-синих" Кравец сыграл в 144 матчах, в которых забил 43 гола и оформил 14 результативных передач.

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