Болельщики визави Аяччо во время выездных матчей будут вынуждены сидеть в не очень приятных условиях.

"Медведи" на домашнем стадионе Франсуа Коти установили забор для фанатов гостей. Это – клетка.

Замысел руководства новичка Лиги 1 в том, что это поможет решить проблему переполнения трибун, ведь на сектор просто не смогут пролезть фанаты без билетов. Кроме клетки, Аяччо перед стартом чемпионата Франции улучшил систему видеонаблюдения, туалеты и автостоянки.

Напомним, в украинском футболе уже был идентичный эпизод. Ингулец до реконструкции своего домашнего стадиона тоже устанавливал для фанатов соперника клетку.

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