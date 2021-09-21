Роберто Карлос раскритиковал Ингулец за клетку на стадионе: "Это худшее, что мне показали"
Легенда мадридского Реала Роберто Карлос признался, что был откровенно шокирован решением Ингульца установить клетку на гостевом секторе.
"Это ненормально, почему клетка? Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что мне показали.
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Можно же запретить вход на арену, но ставить клетку... Болельщики – это же не животные какие-то. Это неправильно", – резюмировал Роберто Карлос в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.
Заметим, сейчас на стадионе Ингульца в Петрово, где и был установлен интересный элемент трибун, происходит реконструкция. Команда же проводит свои матчи на арене в Кропивницком, а возвращение на родной стадион ожидается уже весной.
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