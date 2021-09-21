"Это ненормально, почему клетка? Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что мне показали.

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Можно же запретить вход на арену, но ставить клетку... Болельщики – это же не животные какие-то. Это неправильно", – резюмировал Роберто Карлос в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.

Заметим, сейчас на стадионе Ингульца в Петрово, где и был установлен интересный элемент трибун, происходит реконструкция. Команда же проводит свои матчи на арене в Кропивницком, а возвращение на родной стадион ожидается уже весной.

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