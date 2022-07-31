Вболівальники візаві Аяччо під час виїзних матчів будуть змушені сидіти у не надто приємних умовах.

"Ведмеді" на домашньому стадіоні Франсуа Коті встановили огорожу для фанатів гостей. Це – клітка, повідомляє SO FOOT.com.

Задум керівництва новачка Ліги 1 полягає у тому, що це допоможе розв'язати проблему переповнення трибун, адже на сектор просто не зможуть пролізти фанати без квитків. Окрім клітки, Аяччо перед стартом чемпіонату Франції покращив систему відеоспостереження, туалети та автостоянки.

Нагадаємо, в українському футболі вже був ідентичний епізод. Інгулець до реконструкції свого домашнього стадіону теж встановлював для фанатів суперника клітку.

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