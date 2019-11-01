По два гравці Динамо і Шахтаря претендують на звання найкращого футболіста жовтня в УПЛ

Стартувало голосування за звання найкращого гравця жовтня в українській Прем'єр-лізі. На нагороду традиційно претендують 8 виконавців.

Про старт голосування за найкращого гравця місяця повідомляє офіційний сайт УПЛ. Номінанти представляють 6 клубів.

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На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий гравець туру": 10 тур – Артем Бєсєдін (Динамо), 11 тур – Віталій Миколенко (Динамо), 12 тур — Богдан Лєднєв (Зоря), а також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Євген Гальчук (Маріуполь), Жуніор Мораєс (Шахтар), Юрій Паньків (Олександрія), Тайсон (Шахтар), Денис Фаворов (Десна).

Голосування за звання найкращого триває на офіційному сайті ліги.

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