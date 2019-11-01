Миколенко подписал контракт с агентской компанией Шаблия

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко доверил представлять свои интересы компании Prostar.

О подписании соглашения сообщил сам руководитель агентства Prostar Вадим Шаблий на своих официальных страницах в соцсетях.

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Шаблий выразил уверенность, что Миколенко будет выступать в одном из топ-клубов Европы, а его сотрудничество с агентством будет длительным и успешным.

Напомним, Миколенко в нынешнем сезоне провел 14 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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