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Миколенко подписал контракт с агентской компанией Шаблия

16:27 205 Читати українською
Миколенко подписал контракт с агентской компанией Шаблия
Виталий Миколенко / фото ФК Динамо

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко доверил представлять свои интересы компании Prostar.

О подписании соглашения сообщил сам руководитель агентства Prostar Вадим Шаблий на своих официальных страницах в соцсетях.

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Шаблий выразил уверенность, что Миколенко будет выступать в одном из топ-клубов Европы, а его сотрудничество с агентством будет длительным и успешным.

Напомним, Миколенко в нынешнем сезоне провел 14 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Рад сообщить, что компания Prostar подписала контракт с одним из лучших игроков нашего чемпионата, игроком сборной Украины и киевского Динамо Виталием Миколенко. Виталий обладает огромным потенциалом, и не случайно сейчас он - в числе сильнейших футболистов Украины. Я ни секунды не сомневаюсь, что он будет выступать в одном из топ-клубов Европы. Уверен, наше сотрудничество будет долгим и успешным! Добро пожаловать в #Prostarteam, Виталий! I am delighted to announce that Prostar football agency has signed a contract with one of the best players in our league, the player of Ukraine and Dynamo Kyiv Vitalii Mykolenko. Vitalii has great potential and it is no coincidence that now he is among the strongest football players in Ukraine. I have no doubt that he will play in one of the top-clubs in Europe. Sure that our cooperation will be long and successful! Welcome to #Prostarteam, Vitalii!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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