"Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут.

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В матче против Арсенала ничего не произошло, но было добавлено восемь минут. Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы все еще будем играть", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что с нового сезона в АПЛ при добавлении времени будут учитываться празднования голов, а также остановки игры при удалениях и назначении пенальти.

В матче за Суперкубок Англии между Манчестер Сити и Арсеналом ко второму тайму было добавлено 8 минут. "Канониры" сравняли счет на 11-й добавленной минуте, а затем выиграли в серии пенальти (4:1).

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