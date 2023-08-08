"Хороше питання до міжнародного керівництва – вони не радяться з тренерами та гравцями, і ми маємо миритися з цим за такої кількості ігор. Тепер матчі триватимуть по 100 хвилин.

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В матчі проти Арсенала нічого не сталося, але було додано вісім хвилин. Час додається за забиті голи. Якщо за рахунку 4:3 на кожен із семи голів буде витрачено по 45 секунд, наступного дня о 9 ранку ми все ще гратимемо", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Раніше повідомлялося, що з нового сезону в АПЛ при додаванні часу враховуватимуться святкування голів, а також зупинки гри при вилученнях та призначенні пенальті.

У матчі за Суперкубок Англії між Манчестер Сіті та Арсеналом до другого тайму було додано 8 хвилин. "Каноніри" зрівняли рахунок на 11-й доданій хвилині, а потім виграли у серії пенальті (4:1).

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