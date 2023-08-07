Хави надеялся усилить свою команду, подписав опытного португальца. Впрочем, надежды наставника Барселоны тают с каждым днем. Манчестер Сити уже отклонил предложение каталонцев по трансферу Бернарду Силвы, а теперь и у самого игрока возникли сомнения.

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Как сообщает Mundo Deportivo, португалец раздумывает над тем, чтобы продлить свой контракт с Манчестер Сити. Силва недоволен стратегией Барселоны, которая до сих пор не предпринимала активных действий, чтобы осуществить его трансфер. Впрочем, полузащитник даст каталонцам один-два дня прежде, чем окончательно принять решение относительно своего будущего.

Напомним, что Пеп Гвардиола считает Бернарду Силву одним из самых важных игроков в своей системе и не хочет отпускать его из команды. Действующее соглашение португальца с Манчестером Сити рассчитано до 2025 года. За "горожан" Силва отыграл в 307 матчах, в которых забил 55 голов и отдал 59 ассистов.

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