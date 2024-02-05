"Поганий результат": Лунін емоційно підсумував принципове дербі з Атлетіко
Український голкіпер Реала Андрій Лунін залишився незадоволений нічиєю з Атлетіко (1:1) у матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії.
"Хороша гра, чудова командна робота, але поганий результат.
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Пишаюсь командою та нашими вболівальниками", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, українець вийшов в основі Реала (втретє поспіль) і неодноразово рятував свою команду. Прикрий гол Маркоса Льоренте у доданий час вкрав у "вершкових" перемогу.
До слова, у поточному сезоні Лунін провів за "вершкових" вже 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 6 зустрічах відстояв "на нуль").
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