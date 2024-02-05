"Хороша гра, чудова командна робота, але поганий результат.

Анчелотті розхвалив Луніна за перформанс у мадридському дербі – прикра нічия не затьмарила подвигів українця

Пишаюсь командою та нашими вболівальниками", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українець вийшов в основі Реала (втретє поспіль) і неодноразово рятував свою команду. Прикрий гол Маркоса Льоренте у доданий час вкрав у "вершкових" перемогу.

До слова, у поточному сезоні Лунін провів за "вершкових" вже 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів (ще у 6 зустрічах відстояв "на нуль").

Атлетіко врятував нічию з Реалом – "вершкові" не змогли відірватись від Жирони, Лунін з топовою грою закріпився у старті