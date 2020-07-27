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Племянник экс-президента Баварии стал главным тренером Хоффенхайма

12:50 - Читати українською
Племянник экс-президента Баварии стал главным тренером Хоффенхайма
Себастьян Хёнесс / фото: Хоффенхайм

Немецкий Хоффенхайм определился с главным тренером на сезон-2020/21 года.

Главный тренер Баварии-II, фарм-клуба мюнхенского гранда, Себастьян Хёнесс возглавил Хоффенхайм, сообщает официальный сайт клуба.

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Сообщается. что племянник бывшего президента Баварии Ули Хёнесса заключил контракт с "крестьянами" до лета 2023 года. 38-летний Себастьян Хёнесс возглавил Баварию-II летом 2019 и вместе с командой сразу же победил в третьей Бундеслиге.

Добавим, что Хоффенхайм по итогам прошлого сезона финишировал на шестом месте в Бундеслиге, а после 30-го тура клуб расстался с главным тренером Альфредом Шредером.

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Теги
Хоффенхайм Хоффенхайм Германия Себастьян Себастьян Хёнесс
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