Племянник экс-президента Баварии стал главным тренером Хоффенхайма

Немецкий Хоффенхайм определился с главным тренером на сезон-2020/21 года.

Главный тренер Баварии-II, фарм-клуба мюнхенского гранда, Себастьян Хёнесс возглавил Хоффенхайм, сообщает официальный сайт клуба.

Хоффенхайм наехал на Баварию из-за "похищения" двух талантов

Сообщается. что племянник бывшего президента Баварии Ули Хёнесса заключил контракт с "крестьянами" до лета 2023 года. 38-летний Себастьян Хёнесс возглавил Баварию-II летом 2019 и вместе с командой сразу же победил в третьей Бундеслиге.

Добавим, что Хоффенхайм по итогам прошлого сезона финишировал на шестом месте в Бундеслиге, а после 30-го тура клуб расстался с главным тренером Альфредом Шредером.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?