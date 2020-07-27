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Племінник екс-президента Баварії став головним тренером Хоффенхайма

12:48 - Читать на русском
Племінник екс-президента Баварії став головним тренером Хоффенхайма
Себастьян Хьонесс / фото: Хоффенхайм

Німецький Хоффенхайм визначився з головним тренером на сезон-2020/21 року.

Головний тренер Баварії-II, фарм-клубу мюнхенського гранда, Себастьян Хьонесс очолив Хоффенхайм, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хоффенхайм наїхав на Баварію за "викрадення" двох талантів

Повідомляється. що племінник колишнього президента Баварії Улі Хьонесса уклав контракт із "селянами" до літа 2023 року. 38-річний Себастьян Хьонесс очолив Баварію-II влітку 2019 року і разом з командою відразу переміг у третій Бундеслізі.

Додамо, що Хоффенхайм за підсумками минулого сезону фінішував на шостому місці в Бундеслізі, а після 30-го туру клуб попрощався з головним тренером Альфредом Шредером.

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Теги
Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Себастьян Себастьян Хьонесс
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