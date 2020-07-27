Племінник екс-президента Баварії став головним тренером Хоффенхайма

Німецький Хоффенхайм визначився з головним тренером на сезон-2020/21 року.

Головний тренер Баварії-II, фарм-клубу мюнхенського гранда, Себастьян Хьонесс очолив Хоффенхайм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Повідомляється. що племінник колишнього президента Баварії Улі Хьонесса уклав контракт із "селянами" до літа 2023 року. 38-річний Себастьян Хьонесс очолив Баварію-II влітку 2019 року і разом з командою відразу переміг у третій Бундеслізі.

Додамо, що Хоффенхайм за підсумками минулого сезону фінішував на шостому місці в Бундеслізі, а після 30-го туру клуб попрощався з головним тренером Альфредом Шредером.

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