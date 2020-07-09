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Хоффенхайм наехал на Баварию из-за "похищения" двух талантов

16:32 - Читати українською
Хоффенхайм наехал на Баварию из-за "похищения" двух талантов
Арминдо Зиб сменил Хоффенхайм на Баварию / Getty images

Мюнхенцы снова подвергаются публичной критике за отбор самых одаренных футболистов по всей Германии.

"Этот вопрос нужно обсуждать. Где солидарность? Бавария активно ищет и подписывает талантов, имея оборот в три четверти миллиарда евро.

С их стороны такое поведение умное, но это очень вредит нам. Мы тяжело работаем для воспитания футболистов", – обиженно заявил исполнительный директор Хоффенхайма Франк Бриль.

Такую реакцию вызвали недавние трансферы двух звездочек Хоффенхайма U-17. Арминдо Зиб и Мамин Саньянг со скандалом в этом году перешли в Баварию.

Руководство двух клубов сохраняет хорошие отношения, но такое поведение Мюнхена вызывает критику от менеджеров Хоффенхайма и других представителей Бундеслиги.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Трансферы Баварии Арминдо Арминдо Зиб Бавария Бавария Хоффенхайм Хоффенхайм Германия
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