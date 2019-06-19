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Платини освободили из-под стражи – его задерживали в рамках расследования выбора хозяина ЧМ-2022

12:42 13 Читати українською
Платини освободили из-под стражи – его задерживали в рамках расследования выбора хозяина ЧМ-2022
Мишель Платини / соцсети

Экс-президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи. Он был задержан в рамках расследования выбора Катара хозяином ЧМ-2022.

63-летний Мишель Платини был задержан в рамках расследования выбора Катара местом проведения чемпионата мира-2022. Но, как сообщает Associated Press, экс-президент УЕФА освобожден из-под стражи. Ему также задавали вопросы о Евро-2016 и ЧМ-2018.

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"Я приехал, а меня тут же взяли под стражу. Это неприятно. Неприятно, учитывая все то, что я делал. Но они делали свою работу, а мы постарались ответить на все вопросы.

Продолжалось все долго, но, учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло. Я вообще не имею никакого отношения ко всем этим делам. Вы знаете, что это старая история, мы это объясняли.

Я очень прозрачно объяснял все во всех газетах. Вот и все, дело идет, они расследуют, ищут", – сказал Платини.

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ЧМ-2022 Мир Мишель Платини
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