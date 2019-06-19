Платіні звільнили з-під варти – його затримували у рамках розслідування вибору господаря ЧС-2022

Екс-президент УЄФА Мішель Платіні звільнений з-під варти. Він був затриманий у рамках розслідування вибору Катару господарем ЧС-2022.

63-річний Мішель Платіні був затриманий у рамках розслідування вибору Катару місцем проведення чемпіонату світу-2022. Але, як повідомляє Associated Press, екс-президент УЄФА звільнений з-під варти. Йому також задавали питання щодо Євро-2016 та ЧС-2018.

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"Я приїхав, а мене тут же взяли під варту. Це неприємно. Неприємно, враховуючи все те, що я робив. Але вони робили свою роботу, а ми постаралися відповісти на всі питання.

Тривало все довго, але, з огляду на кількість питань, по-іншому бути не могло. Я взагалі не маю ніякого відношення до всіх цих справ. Ви знаєте, що це стара історія, ми це пояснювали.

Я дуже прозоро пояснював все у всіх газетах. Ось і все, справа йде, вони розслідують, шукають", – сказав Платіні.

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