Пластун: Украина провалила матч со Словакией, никогда не забуду такой дебют

Защитник сборной Украины Игорь Пластун поделился впечатлениями после матча Лиги наций со Словакией.

"Когда пропускаешь четыре мяча, одной ошибки быть не может. Будем разбираться, почему так произошло. Точно можно сказать, что мы сыграли не на том уровне, на котором можем. К следующему поединку у нас три дня, поэтому тренерский штаб сделает анализ и донесет футболистам свое видение проблем.

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Сейчас, сразу после игры очень трудно принимать такой результат, но у нас нет другого выхода. Мы профессионалы. Да, можно сказать, команда провалила игру, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такого больше не повторилось.

Дебют в сборной? Имеем то, что имеем. Такого я, наверное, никогда не забуду. От таких поражений никто не застрахован.

То, что мы наигрывали два последних дня, все футболисты знали, поэтому, в принципе, проблем не было. Подкорректировали только действия при стандартных положениях. Жаль, что произошел сбой в командных действиях. Но это, думаю, связано с новыми тактическими наработками. Считаю, дальше будет лучше.

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Во втором тайме у нас больше стал выходить контроль мяча, мы создали ряд возможностей отличиться, даже забили мяч, но если говорить в общем, то игру команда, повторюсь, провалила. Трудно по горячим следам правильно проанализировать такое поражение.

Шевченко попросил не опускать руки. Нужно было сделать все от себя возможное, чтобы каким-то образом переломить ход поединка. Нам удалось забить быстрый мяч, но тут же мы снова пропустили, потом в наши ворота влетел еще один мяч и игра, по сути, была сделана.

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Словаки неплохо действовали командно, хорошо насыщали фланги. Сегодня у словаков игра лучше вышла, поэтому они заслужили эту победу", – цитирует Пластуна Zbirna.com.