Пластун: Україна провалила матч зі Словаччиною, ніколи не забуду такого дебюту

Захисник збірної України Ігор Пластун поділився враженнями після матчу Ліги націй зі Словаччиною.

"Коли пропускаєш чотири м'ячі, однієї помилки бути не може. Будемо розбиратися, чому так сталося. Точно можна сказати, що ми зіграли не на тому рівні, на якому можемо. До наступного поєдинку у нас три дні, тому тренерський штаб зробить аналіз і донесе до футболістів своє бачення проблем.

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Зараз, відразу після гри дуже важко приймати такий результат, але у нас немає іншого виходу. Ми професіонали. Так, можна сказати, команда провалила гру, але ми зробимо все від нас залежне, щоб такого більше не повторилося.

Дебют у збірній? Маємо те, що маємо. Такого я, напевно, ніколи не забуду. Від таких поразок ніхто не застрахований.

Те, що ми награвали два останніх дні, всі футболісти знали, тому, в принципі, проблем не було. Підкоригували тільки дії при стандартних положеннях. Шкода, що стався збій в командних діях. Але це, думаю, пов'язано, з новими тактичними напрацюваннями. Вважаю, далі буде краще.

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У другому таймі у нас більше став виходити контроль м'яча, ми створили низку можливостей відзначитися, навіть забили м'яч, але якщо говорити в загальному, то гру команда, повторюся, провалила. Важко по гарячих слідах правильно проаналізувати таку поразку.

Шевченко попросив не опускати руки. Потрібно було зробити все від себе можливе, щоб якимось чином переламати хід поєдинку. Нам вдалося забити швидкий м'яч, але тут же ми знову пропустили, потім в наші ворота влетів ще один м'яч і гра, по суті, була зроблена.

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Словаки непогано діяли командно, добре насичували фланги. Сьогодні у словаків гра краще вийшла, тому вони заслужили на цю перемогу", – цитує Пластуна Zbirna.com.