Все больше наших земляков вынуждены искать убежища в других странах.

Около 20 мальчиков и девочек вместе со своими семьями поселились в болгарском городе Разград. Их поселили в гостинице, а местные бизнесмены взяли обеспечение беженцев на себя.

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В городе очень развита спортивная инфраструктура. В частности там базируется футбольный клуб Лудогорец, за который выступает Игорь Пластун. Наш легионер стал экскурсоводом, показав детям тренировочный центр своей команды.

В конце все юные посетители получили подарки, а два мальчика будут заниматься в футбольной академии Лудогорца, сообщает пресс-служба клуба.

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