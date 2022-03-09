Все більше наших земляків змушені шукати прихисток в інших країнах.

Близько 20-ти хлопчиків та дівчаток разом зі своїми сім'ями оселилися в болгарському місті Разград. Їх поселили в готелі, а місцеві бізнесмени взяли забезпечення біженців на себе.

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У місті дуже розвинута спортивна інфраструктура. Зокрема, там базується футбольний клуб Лудогорець, за який виступає Ігор Пластун. Наш легіонер на день став екскурсоводом, показавши дітям тренувальний центр своєї команди.

Наприкінці усі юні відвідувачі отримали подарунки, а двоє хлопчиків будуть займатися у футбольній академії Лудогорця, повідомляє прес-служба клубу.

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