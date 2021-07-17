Суперкубок Болгарии

Лудогорец – ЦСКА София – 4:0

Голы: Сантана, 29, Янков, 42, Сотириу, 49, Чибота, 84

Удаление: Йомов, 90+2 (ЦСКА, вторая желтая карточка)

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В Суперкубке Болгарии сошлись Лудогорец, завоевавший золотые медали чемпионата и софийский ЦСКА, который в финале Кубка минимально переиграл Арду. Уже на 14-й минуте счет в матче открыл украинский защитник Игорь Пластун, который только недавно вернулся в Лудогорец после вояжа в бельгийский Гент. Наш легионер удачно замкнул сферу в сетку после навеса с углового. К сожалению, арбитр после подсказки системы VAR усмотрел нарушение правил в нападении и взятие ворот отменил.

Однако в середине тайма Лудогорец все-таки вышел вперед. Кирилл Десподов из-за пределов штрафной навесил на набегающего Алекса Сантана и тот с линии вратарской головой пробил мимо голкипера. Бразильский хавбек опередил защитника, вальяжно поднимавшего ногу, чтобы выбить мяч.

За несколько минут до окончания первого тайма Доминик Янков подхватил мяч вблизи центрального круга, прорвался с ним почти до линии штрафной и отпасовал на партнера. Тот элегантно перебросил защитника и сфера снова оказалась у Янкова, который с лету прошил голкипера соперника и увеличил преимущество Лудогорца до двух голов.

Сразу после перерыва "орлы" сняли все вопросы о победителе матча. Голкипер ЦСКА вышел далеко из ворот, чтобы помешать выходу один на один. Ему удалось в падении выбить мяч, который, однако, попал в соперника и покатился прямо в ворота. Пьерос Сотириу не стал ждать защитников и помог сфере как можно скорее пересечь линию ворот. В конце матча Лудогорец убежал в стремительную контратаку и Мавис Чибота, который только вышел на замену, поставил жирную точку в матче.

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