Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Линкольн Ред Импс – Фола – 5:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Де Барр, 19, 73, Уокер, 39, 68 (оба – пенальти), Ронан, 58

Удаление: Эн, 65 (Ф)

Рига – Мальме – 1:1 (0:1)

Голы: Пауревич, 57 – Чолак, 33

Хибернианс – Флора – 0:3 (0:2)

Голы: Зенёв, 25, Саппинен, 33, Рейнкорт, 87

Шериф – Теута – 1:0

Гол: А. Траоре, 6

Первая неожиданность игрового дня случилась в карликовом Гибралтаре. Местные "красные черти" после выездной ничьей неожиданно легко разгромили чемпиона Люксембурга. Линкольн усилиями Де Барра и Уокера забил дважды еще до перерыва. Во второй же половине сначала Ронан довел счет до разгромного, а Уокер во второй раз реализовал одиннадцатиметровый после удаления Эна. Добил Фолу Де Барр – хавбек оформил дубль после передачи Гомеса.

В латвийской столице команды разошлись "хорватским" миром. За гостей из Швеции в первом тайме забил Чолак. После перерыва за рижан забил его соотечественник Пауревич. Больше Рига и Мальме не забивали. Учитывая минимальную победу шведов дома, в следующую стадию выходят именно скандинавы.

Зато другой балтийский чемпион – эстонская Флора – со щитом возвращается с Мальты. Старт победе дал экс-форвард львовских Карпат Сергей Зенев. Он забил после паса Саппинена, который впоследствии удвоил преимущество Флоры. Разгромным счет стал под занавес поединка. Это Рейнкорту хватило и 20 минут пребывания на поле, чтобы пополнить список голеадоров. Далее уверенно идет Флора.

Молдавский Шериф под руководством Юрия Вернидуба быстро убил интригу в противостоянии с Теутой. Албанцы имели призрачные шансы после домашних 0:3, а тут еще и пропустили в гостях в дебюте. Адама Траоре воспользовался пасом Себастьена Тилля (старшего брата хавбека Ворсклы) уже на 6-й минуте. Тираспольцы могли повторить предыдущий разгром, нанесли почти полтора десятка ударов, но удовлетворились минимальной победой и путевкой в ​​следующий раунд.