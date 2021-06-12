Защитник Лудогорца Игорь Пластун отреагировал на свой трансфер в болгарский клуб после трех лет в Бельгии.

"Очень рад вернуться в семью Лудогорца. Хочу поблагодарить за 3 важных года карьеры Гент, а также агентство Prostar, Сергея Серебренникова и Вадима Шаблия за поддержку и прекрасную работу. Двигаемся дальше. Буду очень за вами скучать, Роман Безус и Роман Яремчук", – написал Пластун в своем Instagram.

Гент официально объявил об уходе Пластуна – украинец перебрался в Лудогорец

Отметим, что вчера Гент объявил о переходе украинского защитника в Лудогорца, в котором Игорь уже выступал. Условия трансфера и нового контракта не разглашаются.

Напомним, Пластун перешел в Гент именно из Лудогорца в июле 2018 за 3 млн евро. В прошлом сезоне провел за бельгийский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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