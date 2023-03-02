"Первый гол Арсенала изменил всю игру. План на матч работал. 40-я минута – пропущенный мяч из ничего.

Ассист Зинченко в дуэли с Миколенко в видеообзоре матча Арсенал – Эвертон – 4:0

Второй гол объяснить не могу. Когда вы ведете в счете 2:0, то это дает вам свободу. Арсенал играл хорошо, но 40 минут не мог нас сломать. А во втором тайме они продемонстрировали, какой командой сейчас являются.

Посмотрите на рабочую этику Арсенала. Они ответили нам после матча на Гудисон Парк, когда мы выдали хорошую игру и сохранили преимущество. Топ-команды учатся на этом.

Мы не наивны. Когда я пришел, то знал, что все не будет так радужно. Впереди много работы. Каждая игра – это большое время. Я говорил игрокам об этом", – цитирует Дайча ВВС.

Напомним, Арсенал разбил Эвертон со счетом 4:0 и теперь опережает Манчестер Сити на 5 очков. Оба украинца – Александр Зинченко и Виталий Миколенко – вышли в составах своих команд со старта. Первый провел на поле 82 минуты и отметился ассистом, а второй отыграл весь матч.

Арсенал разбил Эвертон в матче АПЛ – Зинченко отдал ассист и сделал еще 2 гола, Миколенко был на высоте, но наварил