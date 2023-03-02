Эвертон мог выходить вперед уже на 8-й минуте: Макнилл прорвался по левому флангу, отпасовал во вратарскую на Мопе, и тот решил замкнуть пяткой – прямо на голкипера. "Ириски" держались 40 минут, но под занавес первого тайма пропустили. Зинченко разрезал защиту соперника передачей на Сака в штрафную и Букайо с острого угла нашел щель между вратарем и стойкой.

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Хозяевам удалось забить еще и гол в раздевалку – арбитр имел претензии к Мартинелли, но VAR подтвердил взятие ворот в рамках правил.

Макнилл в середине второго тайма должен был сокращать – ему удалось накрутить защитников и коварно пробить с левого фланга, но Рэмсдейл в падении кончиками пальцев перевел сферу в поле, а Зинченко зачистил. Спустя немного лондонцы создали третий гол: Троссар с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки и Эдегор в касание замкнул в сетку. Через 10 минут Мартинелли оформил дубль, завершив месть за минимальное поражение в первом матче этих команд.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ – отрыв от Манчестер Сити составляет 5 очков.

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