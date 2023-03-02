"Перший гол Арсенала змінив усю гру. План на матч працював. 40-ва хвилина – пропущений м'яч з нічого.

Асист Зінченка в дуелі з Миколенком у відеоогляді матчу Арсенал – Евертон – 4:0

Другий гол пояснити не можу. Коли ви ведете в рахунку 2:0, то це дає вам свободу. Арсенал грав добре, але 40 хвилин не міг нас зламати. А у другому таймі вони продемонстрували, якою командою зараз є.

Подивіться на робочу етику Арсенала. Вони відповіли нам після матчу на Гудісон Парк, коли ми видали хорошу гру та зберегли перевагу. Топ-команди вчаться на цьому.

Ми не наївні. Коли я прийшов, то знав, що все не буде так веселково. Попереду багато роботи. Кожна гра – це великий час. Я казав гравцям про це", – цитує Дайча ВВС.

Нагадаємо, Арсенал розбив Евертон з рахунком 4:0 і тепер випереджає Манчестер Сіті на 5 очок. Обидва українці – Олександр Зінченко та Віталій Миколенко – вийшли у складах своїх команд зі старту. Перший провів на полі 82 хвилини і відзначився асистом, а другий відіграв увесь матч.

Арсенал розтрощив Евертон у матчі АПЛ – Зінченко віддав асист і зробив ще 2 голи, Миколенко був на висоті, але наварив