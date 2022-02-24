"Путин напал не сейчас, а еще в 2014-м. И то, что сейчас происходит, только эскалация. Большая, кровавая, но только эскалация. Тем розовым пони, что жили в мире вне политики, теперь очень страшно. С хохотом наблюдаю их массовую эвакуацию с вещами на дачи.

Жена Малиновского опубликовала картинку "дружбы" России и Украины – пришлось оправдываться после гнева подписчиков

Отдельные приветствия супруге Руса Малиновского. Курва, тяни к ним руку добра, недостаток погрызенный тараканами. Также приветствия любителям усатого залупенфюрера из Бульбостана. А жизнь продолжается. Все будет Украина! А рузьге – не человек, и стоит это понять было давно, хотя и сейчас не поздно", – написал Моралес на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно Роксана Малиновская в своих соцсетях опубликовала картинку, на которой пожимают друг друга ладони в цветах флагов России и Украины. Уже тогда пришлось оправдывать свои действия.