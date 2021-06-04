Армянский Пюник в своем Instagram официально объявил об уходе сразу 8 игроков, среди которых трое представителей Украины: Герман Пеньков, Валерий Болденков и Евгений Будник.

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Отметим, что Пеньков выступал за Пюник с января 2020 года и сыграл 8 матчей за этот период, в которых пропустил 6 голов. Болденков присоединился к армянскому клуба в феврале текущего года и также провел 8 встреч, а Будник стал игроком Пюника в марте 2021 года.

К слову, клуб из Еревана занимает 7 место в чемпионате Армении в текущем сезоне, имея в активе 25 очков.

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