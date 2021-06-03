"Я доволен последним сезоном, потому что опять почувствовал игровой ритм и уверенность в своих силах. Не слишком быстро удалось адаптироваться к Мехелену и чемпионату Бельгии, но пребывание здесь сделало меня сильнее как ментально, так и в игровом плане.

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Как вывод, я получил шанс, которого не было у меня в Селтике. Моя аренда заканчивается и мне бы хотелось остаться в Мехелене. Я чувствую доверие тренера и уверенность в своих силах. А без доверия ни один футболист не может играть", – цитирует Шведа телеграмм-канал Бомбардир.

Заметим, арендное соглашение Марьяна с Мехеленом завершается уже 30 июня и он должен вернуться в Селтик. Сезон 2020/21 украинский вингер провел в желто-черной футболке. В активе Шведа 24 матча, 5 голов и 3 ассиста.

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