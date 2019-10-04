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Пюэль возглавил Сент-Этьен – соперника Александрии в Лиге Европы

18:43 33 Читати українською
Пюэль возглавил Сент-Этьен – соперника Александрии в Лиге Европы
Клод Пюэль / Sky Sports

Сент-Этьен объявил о назначении Клода Пюэля на должность главного тренера.

Сент-Этьен на своем официальном сайте сообщил, что Клод Пюэль стал новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2022 года.

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Ранее специалиста сватали в родной Монако, за который он провел всю игровую карьеру, но пока наставником "монегасков" остается Леонарду Жардим. Последним местом работы Пюэля был Лестер.

Напомним, в 3 и 4 турах группового этапа Лиги Европы Сент-Этьен сыграет против Александрии.

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Теги
Трансферы Клод Пюэль Клод Пюэль Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Франция
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