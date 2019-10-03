Лига Европы: Сент-Этьен и Вольфсбург не выявили сильнейшего, Лудогорец в меньшинстве разгромил Ференцварош Реброва

В рамках 2-го тура Лиги Европы Эспаньол переиграл московский ЦСКА, Ференцварош Реброва разгромно проиграл Лудогорцу, Порту неожиданно уступил Фейенорду.

Лига Европы 2019/20, 2-й тур

Группа I

Сент-Этьен – Вольфсбург – 1:1

Голы: Колодзейчак, 13 – Вильям, 15

Группа G

Фейенорд – Порту – 2:0

Голы: Торнстра, 49, Карсдорп, 80

Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1

Голы: Ассале, 50, Фасснахт, 90+3 – Морелос, 44

Група H

Ференцварош – Лудогорец – 0:3

Голы: Лукоки, 1, Форстер, 40, 64

Удаление: Григоре, 43

ЦСКА – Эспаньол – 0:2

Голы: У Лей, 64, Кампусано, 90+5

В матче соперников Александрии сильнейшего выявить не удалось. Команды обменялись голами в первом тайме – на гол Колодзейчак уже через 2 минуты результативно ответил Вильям. В общем, французы чуть больше возможностей для второго забитого гола, но в итоге ничья 1:1.

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В группе G Рейнджерс Джеррарда упустил победу над Янг Бойз. На гол Морелоса под занавес первого тайма результативно ответил Ассале в начале второго. а уже в компенсированное время Фасснахт принес победу швейцарцам. В другом матче Порту неожиданно уступил Фейенорду. Голландцы сделали результат во втором тайме: счет открыл Торнстра, а ближе к концу матча Карсдорп удвоил преимущество.

Ференцварош Реброва в большинстве разгромно уступил Лудогорцу. Лукоки открыл счет уже на 1-й минуте матча, а перед перерывом экс-защитник Зари Форстер удвоил преимущество болгар. Уже через 3 минуты Лудогорец остался в меньшинстве из-за удаления Григоре, но это не помешало тому же Форстеру оформить дубль. Отметим, что украинцы Харатин и Зубков вышли в старте (второй ушел с поля на 80-й минуте), а Игнатенко остался в запасе.

В другом матче группы H Эспаньол уверенно разобрался с московским ЦСКА. Испанцы открыли счет во втором тайме, отличился Ву Лей. Уже в компенсированное время Кампусано установил окончательный счет игры.

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