Пюель очолив Сент-Етьєн – суперника Олександрії в Лізі Європи

Сент-Етьєн оголосив про призначення Клода Пюеля на посаду головного тренера.

Сент-Етьєн на своєму офіційному сайті повідомив, що Клод Пюель став новим головним тренером команди. Контракт розрахований до 2022 року.

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Раніше фахівця сватали у рідний Монако, за який він провів всю ігрову кар'єру, але наразі наставником "монегасків" залишається Леонарду Жардім. Останнім місцем роботи Пюеля був Лестер.

Нагадаємо, у 3 та 4 турах групового етапу Ліги Європи Сент-Етьєн зіграє проти Олександрії.

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