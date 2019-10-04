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Пюель очолив Сент-Етьєн – суперника Олександрії в Лізі Європи

18:43 204 Читать на русском
Пюель очолив Сент-Етьєн – суперника Олександрії в Лізі Європи
Клод Пюель / Sky Sports

Сент-Етьєн оголосив про призначення Клода Пюеля на посаду головного тренера.

Сент-Етьєн на своєму офіційному сайті повідомив, що Клод Пюель став новим головним тренером команди. Контракт розрахований до 2022 року.

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Раніше фахівця сватали у рідний Монако, за який він провів всю ігрову кар'єру, але наразі наставником "монегасків" залишається Леонарду Жардім. Останнім місцем роботи Пюеля був Лестер.

Нагадаємо, у 3 та 4 турах групового етапу Ліги Європи Сент-Етьєн зіграє проти Олександрії.

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Теги
Трансфери Клод Пюель Клод Пюель Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція
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