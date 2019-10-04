Пюель очолив Сент-Етьєн – суперника Олександрії в Лізі Європи

Євро-2020 — 17:25 6846
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Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та Португалії
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Інтерв’ю — 17:00 4644
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Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 15:00 2557
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Лунін потрапив у символічну збірну молодих зірок Ла Ліги за версією MarcaІспанія — 13:36 4242
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Гент після матчу з Олександрією не зумів вилетіти в Бельгію через авіакатастрофу поблизу львівського аеропортуЛіга Європи — 12:56 1656