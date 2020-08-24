Рома готова продать Джеко в Ювентус – есть одно важное условие

Форвард Ромы Эдин Джеко может перейти в Ювентус, ведь в его трансфере заинтересован Андреа Пирло, сообщает Tuttosport.

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Однако есть одно важное условие – этот трансфер состоится, если Рома найдет подходящую альтернативу. В частности, "волки" могут подписать Марио Манджукича, который сейчас является свободным агентом. Последним клубом хорвата был катарский Аль-Духайль.

Отметим, что Эдин Джеко является одним из лидеров Ромы – в прошлом сезоне он провел 43 поединка во всех турнирах, отличился 19 голами и 14 ассистами.

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